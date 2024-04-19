Почти 1 тыс раз психологи системы-112 Подмосковья помогли заявителям в 2024 г

Ежесуточно психологи региональной службы спасения принимают порядка 10-20 вызовов. Они детально разбирают каждый случай и оказывают необходимую психологическую помощь. Данные специалисты задействованы в работе областной системы-112 со дня ее образования — 1 июня 2015 года. За это время ими принято порядка 39 тыс. вызовов. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Чаще всего психологи включаются в работу в экстренных ситуациях, когда обратившийся находится в стрессовом состоянии и не может предпринять необходимые действия до приезда экипажа экстренной службы. В таких случаях специалист не только оказывает психологическую поддержку заявителю, но и остается на связи до самого прибытия экстренных служб.

Помимо этого, операторы-психологи помогают людям, переживающим семейные проблемы — развод, напряженные отношения между членами семьи, трудности в воспитании детей и во взаимодействии с окружающими. Значительное количество звонков поступает от людей, страдающих физическими заболеваниями или психическими расстройствами.

Система-112 Московской области — самая масштабная на территории РФ. Ее непрерывное функционирование обеспечивают свыше 3,8 тыс. специалистов.

По единому номеру «112» можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.