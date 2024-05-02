Канадские ученые нашли спасение от клещей в муравьиных феромонах

Канадские исследователи из лаборатории SFU Gries Lab нашли инновационное средство для отпугивания клещей — муравьиные феромоны. Эффективность нового метода была подтверждена в ходе экспериментов, сообщает «Царьград» со ссылкой на ZME Science.

Открытие ученых из Северной Америки потенциально способно спасти людей от укусов клещей, утверждает издание. По словам специалистов, разработка основана на феромонах, с помощью которых коммуницируют муравьи.

В своей публикации ученые пояснили, что клещи вычисляют муравьев по их химическим сигналам и стараются не встречаться с ними, боясь оказаться съеденными. Канадские исследователи путем синтеза смогли воссоздать эти вещества и подтвердить их эффективность при отпугивании опасных членистоногих.