Андрей Воробьев обсудил с жителями Селятина строительство дороги до агрохаба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram сообщил, что с рабочим визитом посетил поселок Селятино, где вместе со своей командой и местными жителями обсудил строительство дороги до агрохаба, а также темы здравоохранения и ЖКХ.

Важные для сельчан темы уже затрагивали во время визита Воробьева в Селятино 26 апреля, но в этот раз прошло более подробное обсуждение.

Глава региона сообщил, что Автодор и РЖД не согласовали проект строительства дороги вдоль железнодорожных путей из-за соображений безопасности и собственных планов компании на участок соответственно.

По словам Воробьева, специалисты реконструируют существующее примыкание к ЦКАД. Также он допустил продление дороги от съезда с Кировского шоссе. Это 2,35 километра дороги в две полосы.

«Съезд от шоссе до ул. Спортивной будет доступен уже в сентябре. От него мы сможем продлить дорогу вплоть до транспортно-логистического хаба. Фуры же будут разворачиваться на 53-м километре Киевского шоссе — на другой новой эстакаде, которая также откроется в сентябре», — сообщил Воробьев.

Жители села предложили главе региона иной вариант — соединить новой дорогой южную часть агрохаба на 2 километра дальше от поселка. Но этот проект пока не согласован.

Воробьев обсудил с жителями и другие важные вопросы, в частности, здравоохранение. Врач-узист теперь будет работать полный день, а с сентября в поселке появится новый педиатр. Кардиологи и эндокринологи будут приезжать ежемесячно. Ближайший выезд бригад будет 21 мая.

Губернатор подчеркнул, что котельная и котлы в поселке исправны, аварии зимой были из-за прорыва исходящих сетей. К следующей встрече, которая запланирована на 5 июня, подготовят список трасс, которые будут менять.