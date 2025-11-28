Почти 1 тыс пенсионеров Подмосковья оформили денежную компенсацию онлайн

С начала года онлайн-услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации для неработающих пенсионеров старше 65 лет оформили почти 1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Пенсионерам». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Оформить ежемесячную денежную компенсацию онлайн могут неработающие пенсионеры в возрасте 65 лет и старше и доходом менее 18 тыс. рублей.

При этом нужно постоянно проживать в Московской области на протяжении как минимум 10 лет. Кроме того, пенсионер должен жить один или совместно с другими неработающими пенсионерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.