Почти 1 тыс навалов мусора на лесных участках выявили в Подмосковье в 2024 году

На землях государственного лесного фонда в Московской области с начала 2024 года выявлено 927 новых навалов мусора общим объемом свыше 37,36 тыс. куб. метров. Силами муниципалитетов предстоит убрать 672 навала отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«По 255 свалкам установлены нарушители, им предстоит кроме уплаты штрафов самостоятельно убрать замусоренные участки», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

С 2022 года полномочия по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, в том числе бытового мусора, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, переданы муниципалитетам Московской области. Подмосковные лесничие выявляют навалы мусора в лесу и контролируют ход и результаты уборки.

Евгений Агулов уточнил, что в 2024 году ликвидировано 864 навала отходов объемом более 23,4 тыс. куб. метров.

С начала года было получено 1 226 обращений граждан с информацией о мусоре в лесу, больше всего таких сообщений поступило через систему ЦУР и «Добродел» 1 069.

Топ-6 городских округов, из которых поступили жалобы с информацией о мусоре в лесу: Балашиха — 213, Одинцово — 143, Люберцы — 71, Богородский — 70, Красногорск — 62, Химки — 53.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.