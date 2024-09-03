Почти 1 млн руб заплатит жительница Щелкова за отпугивание собак ультразвуком

Жительницу Щелкова признали виновной в жестоком обращении с животными. Она мучила соседских собак, установив на участке ультразвуковой отпугиватель, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На соседском участке жила кинолог и две ее полицейские собаки Рекс и Нюша. Утром женщина хотела выпустить овчарок из вольеров, но заметила, что она ужасно напуганы, мечутся и проявляют агрессию. На соседнем участке она увидела серый прибор, который издавал неприятный писк при малейшем движении.

Кинолог тут же вызвала полицию, которая зафиксировала происходящее. Из-за воздействия отпугивателя собакам пришлось давать успокоительные и противосудорожные препараты, но припадки вернулись и после пройденного курса лечения.

Экспертиза доказала, что звук нанес непоправимый вред здоровью питомцев. Соседке пришлось ответить за установку девайса перед судом. Она рассказала, что установила отпугиватель, чтобы избавиться от диких животных, но председатель кооператива подтвердила, что женщина много раз выражала недовольство проживанием овчарок рядом со своим домом.

Соседку признали виновной. Ей предстоит заплатить 200 тыс. рублей штрафа, еще 200 тыс. рублей морального вреда, а также компенсировать затраты кинолога на представительство в суде — 400 тыс. рублей.