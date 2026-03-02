Почтальоны Подмосковья могут подать заявки на конкурс до 2 апреля

Почтальоны из населенных пунктов Подмосковья с численностью до 50 тыс. человек могут принять участие во втором Всероссийском конкурсе «Земский почтальон – 2026». Заявки принимаются онлайн до 2 апреля, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашаются почтальоны с опытом работы не менее одного года. Конкурс пройдет в три этапа. До 2 апреля необходимо подать онлайн-заявку на сайте организатора: https://земскийпочтальон.рф.

С 3 по 24 апреля региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и определят финалистов. Очный финал состоится 26 мая в Москве.

Отдельно пройдет общественное голосование в номинации «Народный почтальон». С 4 по 25 мая 2026 года пользователи смогут поддержать участников в социальной сети «ВКонтакте» на странице https://vk.com/russianpost среди кандидатов, отобранных региональными комиссиями.

«Почтальоны изо дня в день несут свою непростую службу во всех уголках страны. Они продолжают работу в любых обстоятельствах и в любую погоду. В прошлом году первый всероссийский конкурс „Земский почтальон“ показал колоссальную вовлеченность граждан: люди со всей страны голосовали, чтобы поддержать своих почтальонов. Для тружеников почты это внимание очень ценно», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Он добавил, что второй конкурс станет продолжением доброй традиции и позволит вновь отметить лучших представителей профессии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что почти все люди и учреждения в регионе на сегодня имеют широкополосный доступ к интернету. В том числе речь идет и о муниципальных, и государственных органах власти.

По словам главы региона, существует государственная программа, цель которой — обеспечение доступным интернетом и связью всех учреждений, прежде всего школ, больниц, библиотек. Губернатор считает, что такое положение в Подмосковье должно стать нормой.

«За эти годы проделана огромная работа, и практически все сегодня имеют широкополосный доступ к интернету, в том числе муниципальные и государственные органы власти. Это принципиально важно. И человек получает качественную связь в абсолютном большинстве случаев», — заявил Воробьев.