Почтальон Подмосковья заняла почетное третье место в народном голосовании

В национальном центре «Россия» состоялся финал Всероссийского конкурса «Земский почтальон — 2025». Представительница Московской области, Мария Симакова, заняла почетное третье место в народном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Мероприятие объединило более 70 представителей почтовых профессий из самых разных уголков страны: от Калининградской области до Приморского края. Участники, прошедшие отборочный этап, продемонстрировали в финале свои профессиональные навыки и творческий подход к работе. Звание «Лучший земский почтальон России — 2025» и денежный приз завоевала почтальон из Республики Башкортостан.

«Ежедневная работа почтальонов — пример любви к своему делу и служения гражданскому долгу. Выполняя свои профессиональные обязанности, они проявляют лучшие качества: отзывчивость, добросердечие, а часто и мужество. Ведь работают они вне зависимости от внешних условий. Доставляют почту и выплаты, иногда рискуя собственной жизнью, потому что любят свое дело, понимают его важность и знают, что наши российские граждане ждут их», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.

В конкурсе могли принять участие почтальоны с опытом работы от одного года, трудящиеся в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Всего на конкурс поступило более 3 тыс. заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.