«Почта России» выявили и населенные пункты с «праздничными» названиями в Подмосковье

«Почта России» составила список адресов в Московской области, связанных с Международным женским днем. В регионе выявили почтовые отделения и населенные пункты с «праздничными» названиями, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье четыре почтовых отделения расположены на улицах 8 Марта. Они работают в Талдоме (141912), Щелково (141112) и Люберцах — по индексам 140007 и 140001. Почтальоны регулярно доставляют корреспонденцию по адресам с таким названием улицы.

К праздничной тематике также отнесли поселок Цветковский в Можайске (143271), а также Солнечную улицу в Балашихе и Раменском (143909 и 140140).

В ведомстве напомнили, что в праздничные дни подмосковные почтовые отделения изменят график работы. Актуальное расписание и адреса открытых офисов размещены на официальном сайте и в мобильном приложении компании.

