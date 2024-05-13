«Почта России» выбрала лучших сотрудников в Московской области

«Почта России» и профсоюз работников почтовой связи провели этап регионального конкурса профессионального мастерства, организованного на уровне всей страны. Более пятидесяти сотрудников из Москвы и Подмосковья приняли участие в этом мероприятии, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Участниками конкурса стали различные категории сотрудников почтовой службы, включая операторов связи, начальников отделений, почтальонов, водителей и сортировщиков из Москвы и Московской области.

В рамках регионального этапа в Московской области победителями стали: почтальоны Оксана Терешкова, Надежда Капустина, Евгения Шарова; операторы связи Светлана Потапова, Ольга Куклина, Ирина Руденко; начальники отделений Кристина Сухарева, Юлия Елецкова, Светлана Попова; сортировщики Юлия Якутович, Екатерина Молчанова, Татьяна Шишкова; водители Иван Стрельбовский, Роман Шоминов, Артем Щербаков.



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«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», - сказал губернатор.