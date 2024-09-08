Почетный ветеран Подмосковья приняла участие в голосовании в Королеве

В последний день выборов депутатов в городской Совет на своем избирательном участке № 1107 проголосовала почетный ветеран Подмосковья, ветеран труда, труженик тыла Ольга Павловна Казанцева. На избирательном участке в лицее № 19 ветерану рады, члены УИК отметили, что Ольга Павловна никогда не пропускает выборы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Для меня это действительно очень ответственный процесс. Понимаю, насколько важно участвовать в выборах, это определяет наше будущее, будущее молодого поколения. Поэтому я, конечно, стараюсь всегда посещать свой участок», — сказала Ольга Павловна.

Во время Великой Отечественной войны Ольга Павловна была ребенком, но несмотря на возраст работала вместе со взрослыми в Тамбовской области. После войны продолжила работу в Калининграде-Королёве в системе торговли и потребительской кооперации. Её трудовой стаж — более 50 лет.

О важности депутатской работы ветеран знает не понаслышке — она сама была депутатом Болшевского поселкового совета с 1960 по 1980 годы. Ведет активную общественную работу и сейчас, в городском Совете ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.