Почетный гражданин Подмосковья Леонид Ковалевский отмечает день рождения

Почетный гражданин Подмосковья, выдающийся государственный и политический деятель, председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский отмечает день рождения. Ему исполняется 74 года.

Ковалевский родился 1 января 1951 г. в селе Ошитки Киево-Святошинского района Киевской области (Украинская ССР). Трудовую деятельность начал авиамехаником Авиационно-технической базы Бориспольского объединенного авиаотряда Украинского управления Гражданской авиации в 1970 г.

Трудовая деятельность и образование

В 1971 г. по направлению как молодой специалист прибыл в Домодедовский объединенный авиаотряд (аэропорт Домодедово). Трудовую деятельность в аэропорту начал в должности авиатехника по обслуживанию самолетов. С 1973 по 1977 гг. — заместитель секретаря, затем — секретарь комитета ВЛКСМ Домодедовского объединенного авиаотряда. С 1977 по 1980 гг. — второй, затем — первый секретарь Домодедовского городского комитета ВЛКСМ. С 1980 по 1986 гг. — секретарь исполнительного комитета Домодедовского городского совета депутатов трудящихся.

Без отрыва от работы окончил факультет советского строительства Всесоюзного юридического заочного института по специальности «Правоведение» в 1981 г. С 1986 по 1989 гг. — заместитель председателя исполкома Домодедовского городского совета депутатов трудящихся. С 1989 по 1991 гг. — председатель исполкома Домодедовского городского совета депутатов трудящихся. В декабре 1991 г. постановлением главы администрации Московской области назначен главой администрации Домодедовского района.

В 1995 г. без отрыва от работы окончил курсы федерального резерва в Российской академии государственной службы при президенте РФ. Как высшее должностное лицо возглавлял Домодедовский район (городской округ) с марта 1989 по февраль 2017 года. На эту ответственную должность пять раз избирался всенародно на прямых выборах, дважды избирался из состава совета депутатов и один раз назначался главой региона. После избрания депутатом городского совета с 2017 г. по настоящее время — председатель совета депутатов городского округа Домодедово Московской области.

В течение многих лет Ковалевский являлся сопредседателем ассоциации глав городов и районов Московской области, членом Высшего совета при губернаторе Московской области, вице-президентом ассоциации малых и средних городов России. На постоянной основе проводит обучающие семинары для представителей молодежных организаций и сотрудников администрации городского округа Домодедово.

Награды

Ковалевский — лауреат Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами», лауреат конкурса «Лучший муниципальный служащий России». Ковалевский награжден орденом Почета, медалями, наградами Московской области и Русской православной церкви.

Почетный гражданин городского округа Домодедово с 2017 г. Постановлением губернатора Московской области от 30.09.2021 №344-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».