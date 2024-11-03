Почетные грамоты и благодарственные письма вручили коломенским старостам

В Коломне почетными грамотами и благодарностями наградили лучших старост округа, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 150 старост работают сегодня в сельских населенных пунктах городского округа Коломна. В честь Дня сельского старосты, который в этом году второй раз отмечался в Московской области, глава муниципалитета Александр Гречищев пригласил на встречу всех представителей местного сельского самоуправления.

Самым активным представителям сел и деревень в этот день вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма от администрации округа, Московской областной думы и муниципального совета депутатов.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.