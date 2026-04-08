«Почему „Три богатыря“ не носят крестики?»: «Сорок Сороков» о русской анимации

Во многих современных мультфильмах транслируются правильные ценности, есть моменты, где героя спасают от нечистой силы, но при этом почти нет обращения к Богу, заявил РИАМО директор Правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов.

«Стоит признать, что в большинстве мультфильмов юному зрителю транслируются основные общечеловеческие нравственные ценности, патриотизм, показывается, что добро побеждает зло — это прекрасно и правильно. Но одновременно в большинстве многосерийных мультфильмов под благовидным видом просачиваются нездоровые смыслы в виде оккультных „Хэллоуина“, НЛО, магии, перевоплощения, получения помощи от нечистой силы и подобного», — высказался Солдатов.

По его словам, ярким представителем такого направления является мультфильм «На вынос», полностью состоящий из эзотерических идей и символов. Зато почти нет мультфильмов, где главные герои обращаются за помощью к Богу — те же богатыри из популярной серии «Три богатыря» не носят крестики, не имеют какой-либо связи с православной традицией. А любовь к Отечеству без веры часто не крепка», — сказал Солдатов.

Он отметил, что хорошими примерами мультфильмов стоит назвать: «Необыкновенное путешествие Серафимы», «Сказ о Петре и Февронье», «Суворов: Великое путешествие», «Забытое чудо».

Каждый год 8 апреля в России отмечают День анимации. Праздник учрежден 12 августа 2022 года указом главы государства Владимира Путина в честь 110-летия со дня показа первого отечественного мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами».

