«Почему такие страшненькие дети?»: преподаватель УрФУ публично оскорбила ребенка

В своих соцсетях педагог Юлия В. выложила сторис с фотографией 6-летней девочки, которая является дочерью ее бывшего студента.

«Да простят меня все азербайджанские семьи. Но меня мучает вопрос: почему у таких красивых людей такие страшненькие дети?» — подписала снимок преподавательница.

При этом Юлия обратилась к подписчиком с просьбой не передавать ее слова бывшему студенту, однако информация все же дошла до молодого человека.

По словам мамы девочки, у педагога нет права оскорблять ребенка, которому только исполнилось 6 лет. При этом Юлия «еще и приплела национальность». Преподаватель могла написать об этом своей подруге, но не выкладывать без ведома родителей на всю свою аудиторию. Родители обратились в прокуратуру.

При этом преподаватель утверждает, что не ожидала такой реакции и не хотела никого обидеть. Юлия считает, что родители имеют право реагировать, но «эта реакция чересчур».

