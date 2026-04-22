В Домодедово провели выездной прием для ветеранов СВО

Выездная встреча с ветеранами специальной военной операции и их семьями прошла 20 апреля в Домодедове. Участники смогли на месте решить вопросы по льготам и компенсациям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие глава Домодедова Евгения Хрусталева, депутаты Олег Жолобов и Александр Пашков, представители ассоциации ветеранов и комитета семей воинов Отечества. Формат выездного приема позволил жителям получить консультации без посещения различных инстанций.

За несколько часов специалисты рассмотрели 40 обращений. Чаще всего вопросы касались компенсации 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Оформить льготу можно онлайн на портале госуслуг Московской области по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/6575 или в МФЦ в специальном окне для участников СВО и их семей. Для подачи заявления необходимы паспорт и документы, подтверждающие участие в спецоперации. Сотрудники помогают заполнить документы и оформить меры поддержки.

«Такие выездные приемы — лучший способ быстро решать вопросы, а не откладывать их в долгий ящик», — отметила Евгения Хрусталева.

Практику проведения подобных встреч в округе продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.