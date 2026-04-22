Онколог из Подмосковья разъяснил роль клинических рекомендаций

сегодня в 16:33

Клинические рекомендации определяют единые подходы к диагностике и лечению пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями. О том, как они разрабатываются и что дают пациенту, рассказал руководитель координационного центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Клинические рекомендации формируют профессиональные врачебные сообщества. Проекты документов разрабатывают экспертные группы из ведущих специалистов, опираясь на современные научные данные, отечественный и зарубежный опыт, а также результаты клинических исследований.

После подготовки документы проходят согласование и утверждение в Министерстве здравоохранения Российской Федерации. В результате появляется единый документ, отражающий консолидированную позицию медицинского сообщества.

«Подобный подход обеспечивает высокий уровень доверия к клиническим рекомендациям со стороны медицинского сообщества, поскольку они разрабатываются практикующими врачами для практического здравоохранения и отражают актуальные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний», — пояснил Виталий Полушкин.

Порядок разработки рекомендаций закреплен в федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Минздрава.

Единые стандарты действуют независимо от того, где пациент получает помощь — в региональном онкодиспансере или в столичной клинике. Рекомендации адаптируют мировые практики к условиям российских медорганизаций, чтобы обеспечить равный уровень медицинской помощи в каждом регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.