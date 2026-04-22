Сезон мотофристайла откроется в Подмосковье 2 мая в Рузе

Летний сезон мотофристайла стартует в Подмосковье 2 мая выступлением команды FMX13 в Рузе. С мая по август в регионе пройдет 12 заездов в разных округах, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

После открытия в Рузе 16 мая команда выступит в Рошале (м.о. Шатура), 23 мая — в Ступине, 12 июня — в Сергиевом Посаде, 13 июня — в Железнодорожном (г.о. Балашиха), 20 июня — в Шаховской, 27 июня — в Жуковском. В июле шоу состоятся 11 июля в Лобне, 18 июля в Чехове, 25 июля в Дубне, 8 августа в Клину. Завершится сезон 15 августа в Наро-Фоминске.

FMX13 — профессиональная команда райдеров, основанная в 2007 году Алексеем Колесниковым, одним из пионеров мотофристайла в России. Спортсмены исполняют сложные трюки в воздухе, включая сальто назад, «цунами» и синхронные прыжки. В составе — 10 профессиональных райдеров и техническая команда. Колесников — победитель и призер этапов чемпионата мира и первый российский райдер, выполнивший сальто назад на мотоцикле. Он также стал первым и пока единственным в России, кто приземлил сальто на багги.

Команда не только проводит экстремальные шоу, но и развивает спортивное движение. В рамках лагеря Kolesnikov FMX Camp подростков и молодежь от 10 до 20 лет обучают управлению мотоциклом. Проект «Мототерапия» помогает людям с ограниченными возможностями здоровья испытать эмоции от мотоспорта.

Каждое выступление будет сопровождать музыкант Вахтанг — восьмикратный чемпион России по битбоксу, чемпион Европы и двукратный вице-чемпион мира. Он создает музыку голосом и является основателем Федерации битбокса в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.