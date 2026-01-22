Почему подростки доходят до школьного насилия: психолог назвала сигналы

Настораживать должны не только агрессивные дети, но и «тихони», изгои и те, кто живет исключительно в интернете, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Такие сигналы часто видны еще с детского сада. Должны насторожить дети, которые не привлекают к себе внимания. Не шумят, не требуют включенности. В саду — это ребенок, который тихо сидит в уголке со своей игрушкой. В школе — «тихоня», которого как будто не замечают, или, наоборот, тот, кого активно травят», – сказала Гладких.

Она добавила, что если проводить социометрию в классе, это будут «изгои» — дети, которых одноклассники либо не выбирают вообще, либо выбирают с негативной оценкой («с кем бы ты не хотел сидеть?»).

«Это прямой повод бить тревогу. Но искать причину нужно не в ребенке («почему он такой?»), а в его окружении. Для чего ему нужна такая защитная стратегия — отгораживаться от всех? Что в его семье происходит?», – отметила психотерапевт.

Гладких поделилась, что еще один маячок — жизнь только в интернете. Если у подростка нет реальных друзей, с которыми он ходит гулять или в кино, если все его контакты — виртуальные, в играх или сомнительных группах, это тревожный знак.

«И, конечно, вспышки агрессии. Даже если они кратковременные и быстро затухают — это может быть сигналом, что ребенок научился быстро «заталкивать» агрессию внутрь. А значит, эта чаша внутри него наполняется. Рано или поздно она может переполниться», – заключила специалист.

22 января вооруженный ножом подросток напал на нижнекамский лицей. Он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказывают помощь. Ребенка задержали, у него изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки.

