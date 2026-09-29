«Почему не работает?»: мастер нашел тысячи тараканов при ремонте телевизора
Мастер по ремонту электроники нашел тысячи мертвых тараканов во время ремонта кухонного телевизора.
Мастер Игорь рассказал, что клиент сдал в ремонт кухонный телевизор. При разборе мужчина был крайне удивлен увиденным.
На опубликованных кадрах видно, как мастер снимает заднюю крышку телевизора, под которой находятся «горы» мертвых тараканов.
«Тысячи тараканов в одном телевизоре. Интересно, почему не работает», — подписал видео пользователь remkom61 в Instagram*.
Игорь добавил, что клиент очень удивился, узнав, что из его телевизора достали два пакета тараканов.
«Ну и клиенты у вас», «Охренеть, со всего города приходили телевизор посмотреть», «Они уходили туда умирать», «Это полупроводники. Без них никак», «Фиксики», «Они пытались его починить», «Кладбище тараканов», «Даже тараканы дохнут от новостей», — пишут пользователи в комментариях под видео.
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