История с возможным продлением безвизового режима между Россией и Китаем на самом деле гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Речь уже давно не идет только о туристических потоках или удобстве пересечения границы — это скорее индикатор того, как выстраивается новая логика взаимодействия между двумя странами, где разрозненные решения постепенно складываются в устойчивую систему, заявил РИАМО председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ), основатель компании «ВсеИзКитая» Андрей Коган.

Изначально этот механизм запускался как временная мера — Китай ввел безвизовый режим с 15 сентября 2025 года в экспериментальном формате. Но ключевой момент здесь в том, что эксперимент дал быстрый и измеримый результат, подчеркивает эксперт. Если до его запуска за семь месяцев 2025 года фиксировалось около 500 тысяч безвизовых поездок, то по итогам всего года их число превысило 2 миллиона. Такой рост — это не просто статистика, а показатель того, что инструмент оказался рабочим и востребованным с обеих сторон. При этом важно, что его реализация прошла без серьезных сбоев, а это уже сигнал для регуляторов: механизм можно масштабировать и закреплять, уверен Коган.

Именно поэтому уже в марте 2026 года стороны начали обсуждать не просто продление, а фактически закрепление этой практики на более длительный период — до сентября 2027 года. В этот момент и происходит ключевой сдвиг: временное решение начинает превращаться в постоянный элемент экономической инфраструктуры. Это и есть тот самый переход от точечных мер к институционализации — когда отдельные шаги перестают быть реакцией на текущую ситуацию и становятся частью долгосрочной модели, объясняет председатель комитета по работе с Китаем АЭИ.

Важно и то, что безвизовый режим не существует в вакууме. Он встроен в более широкий контур решений, которые принимаются параллельно. Обновление соглашения о защите инвестиций в марте 2026 года и запуск международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке с января того же года формируют уже не просто каналы взаимодействия, а полноценную экосистему. Причем эта экосистема выстроена таким образом, чтобы снижать барьеры для движения людей, капитала и бизнеса, особенно со стороны китайских компаний, говорит эксперт.

«В итоге складывается довольно логичная картина: безвизовый режим становится не самостоятельной мерой, а частью единой стратегии, направленной на углубление как деловых, так и культурных связей. И в этом смысле можно говорить, что мы действительно наблюдаем постепенную институционализацию новой модели экономического взаимодействия — когда сотрудничество перестает держаться на отдельных договоренностях и начинает работать как устойчивая система с понятными правилами и долгосрочной логикой развития», — резюмирует Коган.

«Известия» со ссылкой на МИД РФ сообщили, что Пекин уведомил Москву о готовности продлить действие безвизового режима для граждан России на год.

