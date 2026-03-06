«Побеждайте зло добром»: в РПЦ назвали главное средство от весенней агрессии

Весеннее обострение у части людей может быть связано с медицинскими проблемами и требует помощи специалистов, однако с раздражением и тревогой можно справляться и духовными способами, сообщил РИАМО настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко.

«Здесь нужно понимать, что у людей с серьезными нарушениями нервной системы это, прежде всего, медицинский вопрос. В таких случаях требуются помощь врачей и соответствующее лечение. Если же говорить о духовной стороне, то с раздражением нужно бороться прежде всего молитвой. Причем не только в период обострения, а постоянно», — сказал Ильяшенко.

Он добавил, что нужно готовить себя к таким моментам, когда может накапливаться внутреннее напряжение, и не позволять себе раздражаться. Следует стараться преодолевать это и молитвой, и здравым смыслом.

«Полезно больше шутить, говорить о приятном, не сосредотачиваться на том, что огорчает, угнетает или раздражает. Как говорил апостол Павел: „Побеждайте зло добром“. Нужно стараться делать добрые дела и не проходить мимо возможности помочь другим», — посоветовал священник.

