Победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали 6,3 тыс ребят

По итогам Московской олимпиады школьников победителями и призерами стали свыше 6,3 тыс. учеников 5-11-х классов, среди них 80% — столичные жители, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Олимпиада проходила в мегаполисе с октября по апрель по 22 направлениям.

«Школьники демонстрировали знания как в теории, так и на практике — в культурных и научных центрах», — отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Так, ребята работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на выданные им задания в Зоологическом музее, а еще провели анализ картины художника Николая Рериха на выставке в «Новой Третьяковке».

Победители и призеры финальной части олимпиады получили различные льготы в вузах. Им предоставили поступление без экзаменов по профилю или дали дополнительные баллы, зачет 100 баллов по ЕГЭ по предмету.