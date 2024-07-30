Победители всероссийского конкурса семейного туризма посетили Владимирскую область

В рамках Года семьи, объявленного указом президента РФ Владимира Путина, победители всероссийского конкурса «Путешествуй всей семьей!» совершили поездку по историческим местам Владимирской области, сообщает Оргкомитет Года семьи.

Семья Постных из Серпухова стала одними из обладателей призовых туристических маршрутов в регион. В течение нескольких дней они посетили Муром, Гороховец и Владимир, познакомившись с многовековой историей и культурным наследием данных городов.

Путешествие для многодетного семейства было организовано Туристским информационным центром Владимирской области при поддержке регионального Министерства предпринимательства и туризма. Культурная программа включала обзорные экскурсии, прогулку на теплоходе по реке Оке, посещение музеев и усадеб, а также интерактивные мероприятия для детей.

Конкурс «Путешествуй всей семьей» реализуется Российским туристическим форумом «Путешествуй!», Фондом Росконгресс и ГК «Современные транспортные технологии» при поддержке федеральных и региональных органов власти в рамках Года семьи в России.