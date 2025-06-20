Победители патриотического конкурса поучаствовали в профилактике Вечного огня

Участники конкурса «Рисуем с детьми Вечный огонь» приехали в Москву из разных регионов России. Им показали, как проводится техническое обслуживание Вечного огня, сообщается на сайте мэра Москвы .

19 июня накануне Дня памяти и скорби в Александровском саду прошла торжественная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. Это не просто техническая процедура, а настоящий ритуал. Он символизирует пламя памяти, символ подвига миллионов соотечественников, умерших за свободу и независимость Родины.

В мероприятии поучаствовали победители Всероссийского конкурса семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь», который проводили компания «Мосгаз», а также общероссийское общественное движение «Народный фронт „За Россию“».

В шестой раз дети вместе с родителями приехали в Москву из разных регионов РФ. Им показали, как специалисты из Москвы производят техническое обслуживание газогорелочного устройства.