Победители олимпиады по экологии получат преимущество при поступлении в вузы

Российский экологический оператор (РЭО) и Центр педагогического мастерства, организатор Московской олимпиады школьников по экологии, объединили усилия для поддержки одаренных участников и развития экологического образования. В рамках партнерства РЭО выступит информационным партнером олимпиады, а также подготовит задания для кейс-чемпионата. Соревнование пройдет в августе на форуме «Экосистема. Заповедный край» в Камчатском крае, и его основной темой станет система управления отходами, сообщила пресс-служба РЭО.

«Мы стремимся не только повышать экологическую грамотность среди молодежи, но и открывать для нее перспективы профессионального развития. Сотрудничество с организаторами олимпиады позволит школьникам выстроить образовательную траекторию для поступления в ведущие вузы, готовящие специалистов для экономики замкнутого цикла. Уже сегодня результаты олимпиады учитываются такими университетами, как РУДН, МГИМО и РЭУ им. Г. В. Плеханова. Наше партнерство поможет расширить этот перечень и создать надежную систему поддержки для талантливых учащихся», — пояснили в пресс-службе ППК РЭО.

Одной из совместных инициатив станет продвижение олимпиады среди университетов, входящих в Консорциум «Экономика замкнутого цикла», учрежденный по инициативе РЭО. В него входят профильные вузы страны, которые постепенно начинают учитывать дипломы победителей и призеров олимпиады, начисляя им дополнительные баллы при зачислении.

«Это партнерство дает новые возможности как ученикам, так и преподавателям. Совместно с Российским экологическим оператором мы сможем реализовать проекты, которые не только усилят интерес школьников к экологии, но и покажут им практические способы решения экологических проблем», — подчеркнул директор ЦПМ Артем Шишов.

Московская олимпиада школьников по экологии входит в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) и относится к третьему уровню сложности. Успешное выступление в ней дает участникам преимущества при поступлении в российские университеты в виде дополнительных баллов.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В одном из его направлений заложена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до 50% и вовлечь не менее 25% отходов производства и потребления в повторный хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.