Победители конкурса «Знать, чтобы помнить» отмечены наградами «Единой России»

11 ноября в рамках партийного проекта «Историческая память﻿» были подведены итоги﻿ Всероссийского конкурса музеев общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного и профессионального образования, а также образовательных организаций высшего образования «Знать, чтобы помнить﻿». Впервые в рамках конкурса было проведено народное голосование за авторские ролики. Победителями в номинациях «Лучший городской ролик» стали Елизавета и Евгений Филипповы из Щелково, а в номинации «Лучший сельский ролик» — Разумовская Екатерина из Сергиево-Посадского городского округа, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Первый заместитель секретаря подмосковного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын рассказал, что в этом году конкурс был посвящен сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, блокадниках, узниках концлагерей и тружениках тыла.

«Партия „Единая Россия“ уже в шестой раз проводит конкурс „Знать, чтобы помнить“, который мотивирует педагогов, школьников и волонтеров раскрывать свой потенциал и получать поддержку. Школьные музеи обладают настоящей силой — они дарят чувство сопричастности, помогают понять, что история — это не просто учебники, а живое наследие, близкое каждому в семье, в школе и в родном городе. Эти музеи становятся центрами воспитательной работы, способствуя формированию патриотизма, гражданственности и уважения к прошлому. Когда дети держат в руках памятные вещи своих предков — письмо с фронта, гимнастерку прадеда — у них рождается не просто интерес, а подлинное уважение к поколениям победителей», — сообщил он.

Региональный координатор партпроекта «Историческая память» Владимир Вшивцев отметил, что конкурс собрал более 2,3 тысяч заявок из 82 регионов страны.

«Это свидетельствует о высокой заинтересованности и стремлении сохранить и приумножить историческое наследие России. В финал вышли 169 музеев, среди которых 92 стали победителями, получив гранты от 200 до 500 тысяч рублей на развитие своей деятельности. Особенно хочется отметить Музей Боевой и Трудовой славы из Подольска, завоевавший первое место, а также Школьный историко-краеведческий музей „Борисов городок﻿“ из села Борисово Можайского городского округа, занявший третье место. Участие музеев показывают живой интерес к истории своей малой Родины и говорит об ответственности за сохранение исторической правды», — подчеркнул парламентарий.

Директор средней школы № 24 в Подольске, где расположен Музей Боевой и Трудовой славы, — Елена Воробьева отметила, что в конкурсе они участвуют уже не первый раз, но в этом году впервые решили использовать современные технологии, в том числе искусственный интеллект.

«При подготовке к конкурсу мы не только собирали материалы вместе с детьми, но и старались представить их так, чтобы они были понятны и тронули каждого до глубины души. Мы выбрали ученицу, которая рассказала историю о своем прадеде — человеке, известном всему городу и, возможно, даже стране. Работа была многогранной, и нам пришлось окунуться в различные процессы, которые раньше мы могли не затрагивать. Что касается денежного приза — мы обязательно продолжим развивать музей. Уже есть планы по созданию видеоматериалов на новом уровне с использованием современных технических средств», — рассказала Елена Воробьева.

Руководитель школьного историко-краеведческого музея «Борисов городок» Анжелика Ильина поделилась, что полученная награда — это большое достижение и признание работы.

«Мы планируем использовать средства на развитие и улучшение музея, поскольку — это уникальный институт, который помогает вовлечь детей в изучение истории. Это место, где мы мотивируем учеников, формируем их интерес и помогаем им ориентироваться в профессиях.

В 2023 году Подольску присвоено звание «Город трудовой доблести», а Можайску — звание «Город воинской славы» в 2012 году.﻿ Проект «Историческая память﻿» направлен на сохранение памяти о великих событиях прошлого, развитие музейной деятельности и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Итоги конкурса показывают высокий уровень вовлеченности молодежи и активность региональных команд в сохранении исторического наследия.