Победители Dota 2 из Подмосковья посетили киберспортивные локации

Победители Всероссийских соревнований «ПОРТ ІТ-Куб» по Dota 2, команды TRANQUILITY и HIGH QTPG из Электростали, а также KSK MONK из Ногинска, посетили две значимые локации, представляющие киберспортивную культуру России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первая остановка участников экскурсии — VK Play Арена, одна из крупнейших киберспортивных арен страны. Здесь участники смогли ознакомиться с главной сценой, на которой проходят важные турниры в мире киберспорта. Следующим этапом экскурсии стал RUHUB, центр киберспортивных трансляций. Участники получили возможность увидеть работу комментаторов, аналитиков и операторов, которые создают высококачественные трансляции для зрителей.

В ведомстве добавили, что экскурсия предоставила командам уникальную возможность узнать о различных аспектах киберспортивной индустрии и ознакомиться с профессиональными ролями, существующими в этой области.

Данный визит стал важным шагом в популяризации киберспорта среди молодежи и способствовал развитию интереса к профессиям в данной сфере.

