Победителем фестиваля беспилотных систем «IT-Мещера» стала команда школы Шатуры

Региональный фестиваль беспилотных систем «IT-Мещера» прошел в Подмосковье в минувшие выходные. Площадкой для этого мероприятия стала шатурская четвертая школа. На региональных соревнованиях встретились команды из Шатуры, Домодедова и Электростали, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята гоняли на радиоуправляемых машинках и показывали высший пилотаж на дронах. Нужно было пройти полосу препятствий на земле и в воздухе без ошибок. Каждый из участников демонстрировал высокое мастерство пилотирования в симуляторах, а также в визуальном и FPV-полете.

Также на фестивале школьники представили свои проекты. Команда из Шатуры собрала дрона-мусорщика, а школьник из Электростали изобрел установку для очистки водоемов.

Гоняют на беспилотниках в шатурской школе № 4 с сентября. Здесь открылся кружок, который ведет молодой педагог дополнительного образования Максим Растрыгин. За учебный год сформировалась команда, которая успешно выступила на первом фестивале беспилотных систем.

По итогам всех испытаний бронзовым призером фестиваля стала команда из Электростали, на втором месте — ребята из Домодедова. Лучший результат

Дополнительное обучение для юных жителей Подмосковья является перспективным направлением. Гражданские беспилотники сегодня эффективно применяют в самых разных сферах: в сельском и лесном хозяйстве, при мониторинге труднодоступных территорий и крупных промышленных объектов, для доставки грузов в отдаленные районы и даже в киносъемках. Весь цикл создания и использования новых перспективных дронов — их проектирование, выпуск и эксплуатацию, а также подготовку грамотных специалистов в этой сфере — осуществляют по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.