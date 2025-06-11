Победителей Всероссийской олимпиады школьников из Домодедово наградили в администрации округа

В администрации городского округа Домодедово чествовали победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. На торжественной церемонии, которая прошла в честь окончания учебного года, собрались 35 лучших учеников округа, их учителя и родители.

Глава округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский поздравили школьников с достижением и вручили благодарственные письма.

«Вы — те ребята, которые сами заинтересовались этим. А отчего? А потому что вы любопытные. А любопытство — это то, что вас тянет вперед. И я хочу, чтобы вы оставались на всю жизнь любопытными», — обратилась к учащимся Евгения Хрусталева, отметив важность личной мотивации и стремления к знаниям.

По словам начальника Управления образования Елены Болмазовой, в этом году Домодедово показало значительный рост числа участников и победителей на региональном этапе:

«В прошлом году у нас победителями регионального этапа, а соответственно и финалистами Всероссийской олимпиады, было 10 человек, в этом году — уже 19», — сообщила она.

Школьники поделились, что олимпиады стали не просто проверкой знаний, но и настоящей возможностью для развития. Ученица школы № 7 Кира Колганова рассказала, что успех пришел благодаря поддержке наставников:

«У меня был огромный интерес к олимпиадному движению. Я прошла 12 муниципальных этапов, потом — 8 региональных, и среди них стала победителем по праву и по русскому языку», - отметила ученица.

Ее одноклассник Сергей Ким также видит в участии стратегическую цель.

«Я рассчитываю, что мне это поможет при поступлении. Для меня важно, чтобы в университете были и военная кафедра, и спортивные секции. А мои олимпиады — ОБЖ и физкультура — в этом помогут», — пояснил он.

Председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский подчеркнул, что за каждым результатом стоит труд.

«Вам родители и Господь Бог, наверное, подарили этот замечательный талант, но мы должны понимать, что талант — это 5 %, а 95% — это труд. Ничего без труда не бывает», — отметил он.

Церемония завершилась общей фотографией, которая, по словам организаторов, запечатлела будущее Домодедово — талантливое, трудолюбивое и вдохновленное.