Победителей премии «Предприниматель года-2025» наградили в Одинцове

Соискатели — не только «мастодонты» бизнеса, но и новички. Так, Екатерина Триандафилиди стала обладателем звания «Прорыв года». Она — ароматолог и ольфактотерапевт. Метод ее работы основан на запахах и изучении их влияния на подсознание и эмоциональный фон человека.

Екатерина Мазур несколько лет назад создала в округе клуб, который сегодня объединяет более 500 активных женщин разного возраста и профессий. Она в этот день стала победителем в номинации «Лучший женский клуб».

Номинанты оценивались по нескольким критериям: креативность проекта, в каких социальных событиях он участвует, как долго продолжает работать.

Создатель премии Елена Сорокина подчеркнула, что такие события еще больше мотивируют предпринимателей и дают им толчок двигаться вперед и ставить перед собой высокую планку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.