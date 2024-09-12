Победителей премии «ЭкоМагистр» наградили на выставке «ВэйстТэк» в Подмосковье

На Международной выставке по обращению с отходами, рециклингу и экологии «ВэйстТэк» состоялась церемония награждения победителей студенческой премии «ЭкоМагистр», сообщает пресс-служба выставки.

В конкурсе приняли участие студенты из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Тамбова и Перми. Он проводится для поддержки перспективных студентов, их профессионального раскрытия, формирования кадрового и научного потенциала для экологической отрасли и ЖКХ.

Первое место завоевала студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Дарья Юдина, второе место занял студент ПНИПУ Вадим Коняев, а на третье — студентка ПНИПУ Анна Трефилова.

Отраслевая выставка для бизнеса «ВэйстТэк» на тему сбора, сортировки, транспортировки и переработки коммунальных и промышленных отходов проходила с 10 по 12 сентября в Подмосковье. На выставке были представлены лучшие технологии для сбора, перемещения, хранения, захоронения и переработки коммунальных и промышленных отходов из РФ, Китая и Турции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.