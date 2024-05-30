Победителей и призеров школьных олимпиад чествовали в Павлово-Посадском округе. В этом году награждение прошло в зале Детской музыкальной школы. В зале собрались не только ученики, но и родители, учителя — они помогали и поддерживали победителей.

Ежегодно в конце учебного года глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов награждает учеников, которые достигли успехов в учебе.

Всем, кто смог показать достойный результат на региональном этапе школьных олимпиад, вручили благодарственные письма и стипендию — деньги ученикам переведут на счет.

В этом году школьники из Павловского Посада показали свои знания во разнообразных областях. Многие из школьников стали призерами и победителями сразу по нескольким предметам.

«Для меня олимпиада — это хороший шанс поступить в престижный вуз. В этом году мне удалось достичь очень хороших результатов, но на этом я останавливаться не буду», — рассказал ученик школы № 18 имени Менчинского Олег Горин.

Всего награды от муниципалитета получили более 60 учащихся. Многие из них в этом году закончили 9 или 11 классы. Подготовку к олимпиаде приходилось совмещать с изучением материалов для сдачи единого государственного экзамена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.

Автор: Алена Притула