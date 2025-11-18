сегодня в 10:52

Победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС! -2025» наградят в музее ВС РФ

26 ноября в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет торжественная церемония награждения победителей десятого, юбилейного открытого всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!», передает пресс-служба организаторов.

Организаторами конкурса являются Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС. В этом году конкурс посвящен 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

На торжественную церемонию приглашены известные представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, ветераны ВКС.

Прием работ проводился с 1 января 2025 года. Всего было прислано свыше 1500 работ более чем от 200 участников из 30 регионов страны: Приморского края, Севастополя, Архангельской, Самарской, Ростовской областей и других.

В этом году конкурс проводится в шести номинациях: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой ветераны», «Гарнизонные будни», «Сила оружия», «Юнармия». Также вручат «Гран-при».

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: Директор Департамента информации и печати МИД России, кандидат исторических наук Захарова Мария Владимировна; Руководитель редакции фотоинформации (Фотохроники ТАСС) Информационного агентства России ТАСС; Заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, полковник, двукратная олимпийская чемпионка Ишмуратова Светлана Ирековна; Российский журналист, корреспондент службы информации телеканала НТВ; Советская и российская телеведущая и диктор телевидения. Заслуженная артистка Российской Федерации Судец Татьяна Александровна; Председатель Комиссии по патриотическому воспитанию и содействию юнармейскому движению Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, основатель Медиахолдинга «Ветеранские вести» Калинин Вячеслав Вячеславович; Директор Студии военных художников имени М. Б. Грекова, Почетный член Российской академии художеств Самарская Татьяна Александровна; Начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил заслуженный работник культуры Российской Федерации Лужбин Владимир Сергеевич; Начальник научно-просветительного отдела ФГБУ «Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации» Министерства обороны Российской Федерации Каминская Людмила Анатольевна. Конкурсную комиссию возглавил председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск, кандидат технических наук, генерал-майор Байкин Владимир Андреевич.

«Каждый год фотографии удивляют своей искренностью, композицией и креативным подходом к съемке. Они никого не оставляют равнодушным: ни взрослых, ни детей. Участникам конкурса желаю продолжать творить, создавать уникальные работы», — поделился председатель жюри, генерал-майор Байкин Владимир Андреевич.

Лучшие работы можно будет увидеть в течение 2025–2026 годов на выставках, организованных Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил по всей России.

Всю информацию о фотоконкурсе Воздушно-космических сил «Я служу в ВКС!» Вы можете узнать на сайте организаторов: http://clubvks.ru.