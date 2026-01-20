Победителей экологического конкурса наградили в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов поблагодарил всех, кто не остается в стороне и вкладывает силы в сохранение экологии: «Приятно, что городской округ Мытищи становится центром притяжения для юных натуралистов. Защита природы — это общая ответственность. Каждый из нас способен внести вклад, если будет относиться к окружающему миру с пониманием и заботой».

В этот раз на конкурс поступило свыше 1 000 проектов, направленных на улучшение экологии. Из них в финал было отобрано 250 лучших работ, которые были представлены в рамках выставки в ДК «Яуза».

Конкурс организован Общественной палатой Московской области при поддержке Московского областного отделения Российского экологического общества, комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, комитета по экологии и имущественным отношениям Мособлдумы, ФГАУ НИИ «Центр экологической и промышленной политики».

Как ранее отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, главная задача конкурса — экологическое просвещение подрастающего поколения. Искренняя любовь к природе закладывается в детстве, в семье, передается через поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области. «Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.