Победитель Зеленой премии РЭО запустил благотворительную экоакцию по сбору макулатуры в школах

Победивший в Зеленой премии Ubirator и фонд «Хофф» анонсировали старт межрегионального конкурса по сбору макулатуры в школах, детсадах и вузах. Акция продлится до 20 мая в 44 регионах. Средства от переработки пойдут на благотворительность, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

К участию приглашают образовательные организации, которые смогут собрать от 500 кг макулатуры. Сдать можно будет книги, учебники, газеты и журналы, белую бумагу, тетради и любой вид картона. Макулатура должна быть чистой и сухой, без файлов и папок, а от книг и журналов необходимо оторвать ламинированные обложки.

Зарегистрировать образовательное учреждение для участия в акции можно на платформе АНО «Убиратор Просвещения». После регистрации организации получат подробную инструкцию и экопросветительские материалы от организаторов о том, как провести информационную кампанию среди учащихся, педагогов и родителей.

Сроки проведения акции:

до 20 мая — прием заявок и сбор макулатуры;

20–30 мая — подведение итогов;

31 мая — оглашение результатов;

июнь — награждение победителей.

«Мы всегда поддерживаем подобные инициативы, потому что, во-первых, сбор и переработка макулатуры работает на формирование циклической экономики. Во-вторых, такие акции направлены на экопросвещение среди молодежи. Наконец, важно, что деньги от переработки пойдут на благотворительность», — сказали в пресс-службе Российского экологического оператора.

Конкурс пройдет в следующих регионах России: в Республиках Башкортостан (Уфа), Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Удмуртия, в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, в Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Москве и Санкт‑Петербурге.

«Совместно с БФ „Хофф“ мы запускаем новый масштабный проект, который призван вовлечь школы, детские сады и вузы в практику экологической ответственности и волонтерства. Мы стремимся объединить учеников, родителей и педагогов вокруг полезного дела: показать, что даже обычный лист бумаги может стать началом добрых перемен. Десять самых результативных образовательных учреждений получат мебель для оборудования учебных кабинетов. Кроме того, организации, собравшие более 1500 килограммов макулатуры, получат эконаборы и экологические игры. Все участники получат грамоты и благодарственные письма», — добавили в АНО «Убиратор Просвещение».