«По стопам Украины»: киргизский военоначальник отчитал бизнесмена за русский язык

Председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев во время совещания с дорожными строителями потребовал от представителя китайской компании использовать киргизский язык, сообщает Абзац .

Во время совещания с дорожными строителями представитель китайской компании обратился к участникам на русском языке. Это вызвало недовольство председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева.

«Вам по-киргизски говорить? Почему по-киргизски не научились еще? China Road сколько лет уже работает в Кыргызстане?!» — возмутился Ташиев.

Несмотря на то что русский язык имеет официальный статус в Киргизии, чиновник настоял на использовании киргизского языка. Представителю компании пришлось отшутиться в ответ на замечание.

В последние годы в Киргизии усиливается тенденция к дерусификации. Например, летом власти обязали СМИ транслировать не менее 60% эфира на киргизском языке, а в Бишкеке начали убирать русские названия с городских карт для устранения повторов.

