Библиотеки Богородского округа провели акции к Дню письменности

Библиотеки Богородского округа 24 мая организовали для детей и родителей серию мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры. Юные читатели узнали об истории азбуки и роли Кирилла и Мефодия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В филиалах №1, №5 и №7 прошли познавательные встречи, посвященные истории создания славянской азбуки и значению родного языка. Ребятам рассказали о просветительской миссии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и их вкладе в развитие письменности.

В микрорайоне Заречье в Ногинске школьники приняли участие в уроке-игре «От знаков к буквам, от бересты к страницам!». В Электроуглях состоялся утренник «Язык моих предков угаснуть не должен» с викторинами и книжной выставкой. В микрорайоне Глухово родители и дети из клуба «Читайка» посетили тематический час «Славянские письмена».

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают 24 мая во всех славянских странах. В этот день чтят создателей азбуки — Кирилла и Мефодия, которые разработали письменность для славян в греческом монастыре. Сегодня на языках славянской группы говорят около 400 млн человек, и праздник напоминает о культурном родстве народов и важности сохранения межнационального диалога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.