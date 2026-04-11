По следам Алешеньки: екатеринбуржцы поедут искать тайные знаки кыштымского карлика

Исследователи из Свердловской области планируют провести новый эксперимент, который может дать дополнительные сведения о таинственной истории кыштымского карлика Алешеньки. В этом году загадочной истории исполняется 30 лет, сообщает URA.RU .

Экспедицию в Челябинскую область готовит екатеринбургский уфолог Алексей Королев. По его словам, новые владельцы квартиры, в которой проживали Тамара Просвирина и сам карлик, согласились пустить специалистов внутрь. Будут проведены исследования, может, будут обнаружены ранее незамеченные артефакты.

Екатеринбургские уфологи намерены изучить радиоактивное излучение, магнитное поле, ультра- и инфразвук. Также эксперты не исключают, что найдут какие-то микроповреждения на стенах, например, рисунки.

«Алешенька же не лежал, он передвигался и мог оставить после себя какие-то знаки. Просто ввиду его малого роста и знаки эти могут быть тоже маленькими», — пояснил Королев.

Во время подготовки к экспедиции в Екатеринбурге отгремел ежегодный бал памяти загадочного пришельца Алешеньки, который проводится 11-й год подряд. Главным гостем стал экс-милиционер Владимир Бендлин, который 30 лет назад расследовал дело гуманоида.

Загадочная история произошла в 1996 году в Кыштыме. Согласно одной из версий, одинокая пенсионерка Тамара Просвирина, страдающая психической болезнью, нашла в лесу живое крошечное существо ростом около 25 см. Женщина приютила его в своей квартире. При этом соседи пенсионерки утверждали, что видели гуманоида.

Алешенька умер, когда Просвирину госпитализировали в больницу. При это уголовное дело не было возбуждено, так как существо не определили как человеческое. Споры о природе кыштымского карлика не утихают до сих пор.

