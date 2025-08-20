По поведению и графику: как понять, что женщина изменяет

Изменения в поведении женщины, ее скрытность, раздражительность, неожиданные отлучки могут говорить об измене, сообщила РИАМО семейный психолог, эмоционально-фокусированный терапевт, автор книги «Какая такая любовь, у нас же дети», автор курсов и тренингов по отношениям в семье Яна Катаева.

Она подчеркнула, что один из перечисленных ниже признаков по отдельности не говорит о неверности. Но если совпадает три или четыре из них, то стоит проявить наблюдательность.

Так, специалист рекомендовала обратить внимание на изменения во внешности. Например, женщина начинает больше ухаживать за собой, меняет гардероб, прическу, покупает красивое белье. Также она расцвела, отлично выглядит, полна энергии.

По ее словам, еще один тревожный признак, когда стало больше переписки в телефоне. Так, раньше она читала блоги в соцсетях и с кем-то переписывалась, но не так часто, не так сосредоточенно. Также она спокойно относилась к присутствию мужа рядом, но сейчас начинает нервничать, если берут ее телефон. Также она стала чаще закрываться с ним в ванной, поставила или заменила пароль.

Изменения в графике — это еще один пункт, который, по мнению семейного психолога, требует внимания. У любимой может стать больше командировок или встреч с подругами, тренировок, поздних совещаний, порой она неожиданно меняет планы и уезжает, а потом резко или неуверенно, растерянно реагирует на вопросы о том, где и с кем была, обвиняет мужчину в беспочвенной ревности и паранойе.

«Изменения в поведении. Два варианта: либо ваша женщина становится более раздраженной, цепляется и придирается к вам, срывается на детей. Либо становится особенно доброй, заботливой, услужливой. Оба варианта происходят из чувства вины. В первом она подсознательно переносит свою вину на вас, замечая ваши недостатки, чувствует себя менее виноватой. Во втором пытается вину загладить», — добавила Катаева.

Что касается интимной жизни, то при измене она может как сойти на нет (жена старается уснуть до того, как ляжет муж или после того, как он уснет, может быть слишком усталой для секса, без настроения или без эмоций), так и стать ярче, тогда это вариант заглаживания вины, в этом случае неверная женщина старается доставить мужу удовольствие и заглушить подозрения.

«Если несколько пунктов совпадают, не рубите сгоряча. Соберите больше наблюдений. И когда будете уверены, поговорите. Измена бывает как окончанием отношений, так и очень болезненным и сложным, но качественным новым стартом», — заключила семейный психолог.