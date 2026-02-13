По 50 тыс в месяц: россиянка нашла способ получать стипендии из разных вузов

Россиянка нашла способ легально получать стипендии сразу из нескольких университетов. С помощью него студентке приходит по 50 тыс. рублей ежемесячно, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Студентка третьего курса ВШЭ обнаружила лазейку в законе. По нему можно учиться на бюджете в нескольких вузах одновременно, пока нет первого высшего образования.

В прошлом году девушка поступила сразу в два вуза. От каждого из них она получает стипендии.

Девушка не стала скрывать находку, а создала на ее основе целый гайд. В нем есть инструкция, как поступать в разные вузы и получать самые высокие стипендии.

