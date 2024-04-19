По 50 тыс руб выплатят пострадавшим от паводка семьям в Тюменской области

Семьям из тюменских сел, дома которых оказались повреждены из-за паводка, выделят по 50 000 рублей на первоочередные нужды. По словам губернатора Александра Моора, пока известно о затоплении 90 домов, сообщает Infox .

Глава Тюменской области в своем Telegram-канале отметил, что всем семьям, жилища которых оказались затоплены, выплатят по 50 тысяч рублей. По словам Моора, для получения выплаты жителям потребуется заполнить только одно заявление.

Ответственными за выплаты пострадавшим семьям назначены социальные службы. Моор добавил, что вопросы последующей поддержки тюменцев рассмотрят после того, как комиссия обследует затопленные дома.