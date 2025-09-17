В Рузе прошел IV этап Московских областных соревнований по плаванию RUZA-CUP «Рузский спринт». Призерами соревнований стали воспитанники спортивной школы «Феникс» из Орехово-Зуевского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участвовало более 800 спортсменов из Подмосковья. Выявляли сильнейших на коротких дистанциях.

На дистанции 50 м брассом не было равных Тимофею Пальцеву — он завоевал 1-е место. А на дистанции 100 м пловцу удалось взять серебро. Также золотую медаль получила Ксения Кадушкина. Она стала лучшей на дистанции 100 м на спине. Еще одну серебряную медаль на дистанции 50 м брассом завоевал Михаил Нешин.

Тренер пловцов — Валерий Александрович Демин.

Ранее воспитанники спортивной школы «Спартак-Орехово» из Орехово-Зуевского городского округа завоевали призовые места на первенстве Московской области по бадминтону, проходившем в Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.