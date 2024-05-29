Площадку для пляжного волейбола оборудовали в Центральном парке Наро-Фоминска

В Центральном парке Наро-Фоминского округа установили площадку для пляжного волейбола. Парк находится по адресу: г. Наро-Фоминск, улица Парк Воровского. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

Центральный парк расположен в центре города. В парке находится множество игровых конструкций: игровой домик, горки, качели, лавочки. А для тех, кто сопровождает детей на площадке, расположен большой навес со скамьями. Здесь можно позаниматься на тренажерах и работать в зонах воркаута.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.