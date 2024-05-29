Площадку для пляжного волейбола оборудовали в Центральном парке Наро-Фоминска
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
В Центральном парке Наро-Фоминского округа установили площадку для пляжного волейбола. Парк находится по адресу: г. Наро-Фоминск, улица Парк Воровского. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.
Центральный парк расположен в центре города. В парке находится множество игровых конструкций: игровой домик, горки, качели, лавочки. А для тех, кто сопровождает детей на площадке, расположен большой навес со скамьями. Здесь можно позаниматься на тренажерах и работать в зонах воркаута.
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