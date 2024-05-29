Площадку для пляжного волейбола оборудовали в парке «Сестрорецкий» в Клину

В парке «Сестрорецкий» в городском округе Клин установили площадку для пляжного волейбола. Адрес парка: г. Клин, ул. Мира, дом № 21 «Б» (нижняя территория) и проезд Танеева (верхняя территория). Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

Парк «Сестрорецкий» расположен на обоих берегах реки Сестра в городском округе Клин. В парке расположены детские и спортивные площадки, музыкальная интерактивная площадка, летний и зимний прокат, скейт-парк, столы для настольного тенниса и шахмат, оборудован спортивно-развлекательный кластер (веревочный экстрим-парк, детский сноуборд-парк, горки, батутная арена, а также единственная в Подмосковье воздушная подушка с вышкой для прыжков).

Территория парка оборудована системой видеонаблюдения «Безопасный регион», локальной системой оповещения.

Парк работает круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.