Площадка для приема вторсырья «Мегабак» открылась в Серпухове после обновления

На территории городского округа Серпухов по просьбе местных жителей обновили действующую площадку приема вторичного сырья «Мегабак». Теперь она работает в новом формате, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Все собранные и отсортированные отходы будут направляться на переработку.

«Всего на территории Подмосковья сейчас расположено 66 площадок „Мегабак“, 22 из них работают в новом формате. Речь идет о системе вознаграждения за сдачу ненужных вещей. Эта практика мотивирует наших граждан и приобщает все больше сознательных людей к „зеленой“ повестке. Мы в свою очередь стараемся максимально быстро реагировать на запросы жителей и модернизировать подобные площадки», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В рамках открытия для гостей была подготовлена развлекательная программа, а также все желающие смогли узнать, как правильно сортировать отходы.

Обновленная площадка «Мегабак» находится по адресу: ул. Екатерины Дашковой, дом № 18.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.