Площадка для пляжного волейбола появилась в парке «Мечта» Наро-Фоминска

В городском округе Наро-Фоминск в парке «Мечта» установили площадку для пляжного волейбола. Адрес парка: Московская Область, г. Наро-Фоминск, р. п. Селятино. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории парка установили площадку для пляжного волейбола. Пляжный волейбол — популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля.

В 2017 году в Селятино начал свою работу Парк «Мечта». Благодаря губернаторской программе «Парки Подмосковье», в которую Селятино вошло в 2016 году, на месте леса появились освещение, спортивные площадки, скамейки, разбиты удобные тропинки для прогулок. Вся территория парка оснащена видеокамерами и находится под круглосуточным наблюдением охраны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.