Площадь заповедных территорий Подмосковья выросла на 11,3 тыс га в 2024 году

В Минэкологии Подмосковья подвели окончательные итоги работы по созданию и реорганизации особо охраняемых природных территорий в 2024 году. Благодаря интенсивной работе в этом направлении общая площадь подмосковных особо охраняемых природных территорий выросла на 11,3 тыс. га, теперь общая площадь заповедных земель регионального значения в Подмосковье составляет 283,6 тыс. га, сообщает пресс-служба ведомства.

В течение года были созданы три новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5,2 тыс. га: государственные заказники областного значения «Малая Лобца» (городской округ Лотошино) и «Васильевское Поречье» (Рузский городской округ), а также памятник природы областного значения «Суханово» (Ленинский городской округ).

Помимо этого, реорганизованы 12 особо охраняемых природных территорий, с увеличением площади на 6,1 тыс. га, в городских округах Щелково, Химки, Подольск, Луховицы, Коломна и Зарайск, Одинцовский округ.

Также для защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты было установлено 18 охранных зон для памятников природы областного значения общей площадью более 900 гектаров.

В Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о 8 особо охраняемых природных территориях и 20 охранных зонах для памятников природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.