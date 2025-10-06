Площадь Пухова в Сергиево-Посадском округе будет обновлена

Центральная площадь Пухова в Пересвете будет реконструирована. В пятницу депутаты Сергиево-Посадского округа вместе с архитекторами, которые будут работать над проектом обновленной площади, побывали на объекте, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадь Пухова была благоустроена в 2021 году, но инновационное бетонное покрытие не выдержало и первой зимы, а разметка в виде орбит частично стерлась. Сами жители также озвучивали недочеты благоустройства: холм с горкой, так полюбившийся ребятне, должен иметь резиновое покрытие, попросили лавочки со спинками, а также площадь необходимо озеленить.

«Площадь Пухова в следующем году ждет преображение. К нам приехала группа архитекторов, которые принимают замечания как от меня, так и от местных жителей. Здесь запланированы обновления, соответствующие всем требованиям. В 2026 году нам предоставят несколько проектов, из которых совместно с жителями мы выберем лучший», — рассказал Сергей Захаров, директор МБУ «Благоустройство СП».

Космическая концепция останется здесь неизменной, однако нерабочие элементы, такие как освещение внутри площади, заменят на рабочие и более функциональные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.