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Площадь Победы и Ильинский пруд благоустроят в Раменском округе

Этой осенью в Раменском после реконструкции планируется открыть площадь Победы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Раменского округа Эдуардом Малышевым. Они обсудили различные вопросы, среди которых были благоустройство муниципалитета и привлечение инвестиций.

На обновленной площади Победы появятся амфитеатр, смотровая площадка, композиция «Победа», благоустроят мемориал «Вечный огонь».

Планируется закончить обустройство Ильинского пруда и детского сквера на улице Коммунистической.

Кроме того, комплексное благоустройство было проведено в текущем году на 12 дворовых территориях.

Одна из задач, стоящих перед муниципалитетом, — привлечение инвестиций. В 2024–2027 годах в округе запланировано реализовать 47 крупных проектов на общую сумму 63,2 млрд рублей. На них появится 11,8 тыс. новых рабочих мест.

Среди них модернизация и реконструкция тепличного комплекса по выращиванию роз (ООО «ТК-Подосинки», 5 млрд рублей), возведение производственно-складского комплекса в логотехнопарке «Софьино» (10 млрд рублей), создание производства модельного ряда телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом (ООО «Амкодор-Рамаш», 4,5 млрд рублей) и т. д.

В 2025 году в Раменском округе планируется открыть государственный индустриальный парк. Он будет находиться на участке площадью 171 га. Проект создаст около 7,5 тыс. рабочих мест. Якорный резидент — ОАО «Амкодор» (Беларусь).